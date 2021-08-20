20.08.2021 16:43

Как в Харькове будет работать метро в ночь с 23 на 24 августа

В ночь с 23 на 24 августа Харьковский метрополитен будет работать дольше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс службу метрополитена.

Отмечается, что в связи с массовыми мероприятиями метрополитен продлит свою работу до 01.00 24 августа.

Также на предприятии просят обратить внимание на тот факт, что в случае необходимости, в эти дни могут закрыть на вход и выход станции метро «Университет» и «Госпром».

Ранее РЕДПОСТ сообщал о курсировании в харьковском метро фан-поезда "Металлист".