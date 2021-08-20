Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Как в Харькове будет работать метро в ночь с 23 на 24 августа
20.08.2021  16:43   

Как в Харькове будет работать метро в ночь с 23 на 24 августа

В ночь с 23 на 24 августа Харьковский метрополитен будет работать дольше.

Харьковский метрополитен продлит свою работу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс службу метрополитена. 
 
Отмечается, что в связи с массовыми мероприятиями метрополитен продлит свою работу до 01.00 24 августа. 
 
Также на предприятии просят обратить внимание на тот факт, что в случае необходимости, в эти дни могут закрыть на вход и выход станции метро «Университет» и «Госпром».
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о курсировании в харьковском метро фан-поезда "Металлист".
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  харьков, метро
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 21 августа 20.08 Харьковские истории Немецкая оккупация Харькова: какие секреты таят улицы города 20.08 ЖКХ 41 дом в Харькове останется без света 21 августа: адреса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 