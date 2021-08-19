19.08.2021 13:30

Фан-поезд "Металлиста" начал курсировать в Харьковском метрополитене (видео)

На Холодногорско-Заводскую линию Харьковского метрополитена 19 августа впервые выехал фан-состав футбольного клуба "Металлист"

© ФК Металлист

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание sport.ua

Первый фан-поезд в родных цветах «Металлиста», символизирующий возрождение и новое восхождение любимого городского футбольного клуба, отправился на линию в 6:24 утра из электродепо «Московское». Следом за ним такие же стилизованные электропоезда появятся и на двух других линиях – Алексеевской и Салтовской.

Напомним, ближайший матч «желто-синие» проведут на ОСК "Металлист". В воскресенье, 22 августа, в рамках 5-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет с «Оболонью». Начало в 18:45.