Фан-поезд "Металлиста" начал курсировать в Харьковском метрополитене (видео)

На Холодногорско-Заводскую линию Харьковского метрополитена 19 августа впервые выехал фан-состав футбольного клуба "Металлист"
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Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквалы 15-20 м/с.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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