19.08.2021 13:53

В Мемориальном парке "Дробицкий Яр" открыли интерактивный музей

Мемориальный парк "Дробицкий яр"- одно из самых трагических и памятных мест в городе Харьков.





Как сообщает Как сообщает РЕДПОСТ , в годы Второй мировой здесь происходили массовые расстрелы мирных жителей Харькова, большинство из которых были люди еврейской национальности. И вот на этом месте сейчас возвышается Мемориал жертвам Холокоста, который олицетворяет знак скорби о тысячах загубленных жизней. В таком исполнение Мемориал единственный в Украине. Его территория составляет более 7 га. Сам Мемориал находится рядом с местом массового захоронения.

По словам директора КП"Мемориальный парк"Дробицкий яр" Ирины Ференцевой, Дробицкий яр - это не только страница из прошлого, это история для всех независимо от культуры и религии.

«Очень важно знать эту историю, извлечь из неё уроки, чтобы подобного никогда больше не происходило. Однако, Дробицкий яр является не только памятным знаком, но ещё и мощным научно-образовательным центром. С такой целью здесь был создан проект Мультимедийного музея, в котором каждый сможет почувствовать особую атмосферу, атмосферу сочувствия жертвам всех войн и гуманитарных катастроф. Этот проект стал результатом сотрудничества нашего коммунального предприятия и Фонда Конрада Аденауэра." – отметила Ирина Ференцева.

Проект мультимедийного сопровождения Залы Памяти мемориала "Дробицкий Яр" был создан с целью привлечения современных технических и художественных возможностей создать эффект углубления в атмосферу этого места, осмысление трагедии, а также сделать экспозицию более интересной, информационно насыщенной.

По словам автор и куратор проекта Евгения Котляра, в рамках реализации проекта установлено новейшее оборудование: мультимедийный стол, две видеокамеры для видеоизображения и мавзолея на столе, а также программное обеспечение для разработки интерфейса и демонстрации материалов. Создан уникальный контент и интерфейс мультимедийного стола. Для этого была проведена большая работа, которая содержала разработку оригинальной концепции и художественного решения, обработку документальных фото- и видеоматериалов, видеосъемку и разработку трехмерных объектов.

Основные технические работы завершены, уже прошла настройка оборудования. На данный момент возможна демонстрация фильма и, собственно, запуск интерактивного музея, который могут посетить все желающие.

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