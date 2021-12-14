Дробицкий Яр: в Харькове почтили память жертв нацизма (фото, видео)

К 80-ой годовщине трагедии в Дробицком Яру состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители власти города и области, дипломатического корпуса, религиозных и общественных организаций и обычные харьковчане, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ.
Дробицкий Яр — это место массового убийства людей в годы нацистской оккупации. 14 декабря 1941 года сюда на расстрел привели первые несколько сотен жителей Харькова, преимущественно еврейской национальности.
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