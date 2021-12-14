14.12.2021 17:32 Анжелика Демидова

Дробицкий Яр: в Харькове почтили память жертв нацизма (фото, видео)

К 80-ой годовщине трагедии в Дробицком Яру состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители власти города и области, дипломатического корпуса, религиозных и общественных организаций и обычные харьковчане, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ.

Дробицкий Яр — это место массового убийства людей в годы нацистской оккупации. 14 декабря 1941 года сюда на расстрел привели первые несколько сотен жителей Харькова, преимущественно еврейской национальности.

В дальнейшем, по данным историков, здесь были уничтожены почти 20 тысяч ни в чём не повинных людей. И память об этой страшной трагедии сегодня обязанность каждого, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня здесь собрались люди разного возраста, но я очень рад, что здесь много молодёжи и это хорошо. Из поколения в поколение мы обязаны передавать память о тех, кто здесь покоится. Мы должны поклясться, что сделаем всё, чтобы больше никогда не было таких трагедий и чтобы этот ужас никогда больше не повторился", - сказал городской голова.

К Мемориалу "Дробицкий Яр" все присутствующие возложили цветы, а в интерактивном музее зажгли поминальные свечи. Там завершили все работы и представили посетителям совершенно новый современный музей, как говорят его создатели, более понятный для современной молодёжи. Здесь демонстрируют видео- и фото материалы тех страшных событий, а мультимедийное оформление создаёт особую атмосферу, которая даёт прочувствовать весь ужас такой трагедии как Холокост.

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