14.12.2021 18:04 Дмитрий Колоней

Помогите найти: по дороге домой под Харьковом пропал невысокий мужчина с искривленным носом (фото)

Под Харьковом месяц разыскивают 40-летнего Александра Федоренко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 12 ноября 2021 года худощавый, невысокий (160 см), кареглазый темноволосый житель села Алисовка Близнюковского района Александр Федоренко возвращался домой. В тот же день этого 40-летнего жителя области в черном пуховике, синих джинсах и (возможно) бордовой бейсболке видели в 16:20 в Люботине.

Примерно в это же время мужчина выходил на связь с родными. С тех пор мужчина пропал без вести. Особая примета исчезнувшего мужчины - искривленный в сторону нос из-за перелома. У кого есть информация о пропавшем мужчине, просьба обращаться по телефонам 068 - 777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове ищут родных бабушки, которая страдает потерей памяти.