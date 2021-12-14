Помогите найти: по дороге домой под Харьковом пропал невысокий мужчина с искривленным носом (фото)

Под Харьковом месяц разыскивают 40-летнего Александра Федоренко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 12 ноября 2021 года худощавый, невысокий (160 см), кареглазый темноволосый житель села Алисовка Близнюковского района Александр Федоренко возвращался домой. В тот же день этого 40-летнего жителя области в черном пуховике, синих джинсах и (возможно) бордовой бейсболке видели в 16:20 в Люботине.
Примерно в это же время мужчина выходил на связь с родными. С тех пор мужчина пропал без вести. Особая примета исчезнувшего мужчины - искривленный в сторону нос из-за перелома. У кого есть информация о пропавшем мужчине, просьба обращаться по телефонам 068 - 777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове ищут родных бабушки, которая страдает потерей памяти.
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