29.09.2021 16:19

Пропала месяц назад: в Харькове найдена живой исчезнувшая девушка с ХТЗ (фото)

Найдена 18-летняя жительница Харькова Сабина Райтруб.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую группу "Милена", найдена пропавшая в Харькове 18-летняя девушка Сабина Райтруб. Харьковчанку разыскивали более месяца.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа 2021 года из дома в районе станции метро "Тракторный завод" вышла невысокая плотная 18-летняя девушка Сабина Райтруб и пропала. Во что она была одета неизвестно.