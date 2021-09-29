Пропала месяц назад: в Харькове найдена живой исчезнувшая девушка с ХТЗ (фото)

Найдена 18-летняя жительница Харькова Сабина Райтруб.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую группу "Милена", найдена пропавшая в Харькове 18-летняя девушка Сабина Райтруб. Харьковчанку разыскивали более месяца.
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Напомним, ранее мы писали о том, что 27 августа 2021 года из дома в районе станции метро "Тракторный завод" вышла невысокая плотная 18-летняя девушка Сабина Райтруб и пропала. Во что она была одета неизвестно.
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