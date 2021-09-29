29.09.2021 15:50 Виталий Хиневич

Для выезжающих в пригород автомобилей вступают сезонные правила

Через день водители в Украине, обязаны будут выполняться требование предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Речь идет о распоряжении правительства Украины от 10.10.2001 № 1306 . Согласно данному закону, все транспортные средства в холодное время года, должны задействовать работу габаритных фар или ближний свет. Вне зависимости от времени суток и качества дневного освещения. Данное требование действует для транспорта, который движется вне населенных пунктов.

Соответствующие требования действуют с 1 октября по 1 мая. В случае невыполнения данных требований может грозить штрафа в размере от 20 до 25 необлагаемых налогом минимумов.

Напомним, с 1 октября в Украине будет действовать автоматическая фиксация превышения весовых норм автомобильного транспорта.