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29.09.2021  15:50   Виталий Хиневич

Для выезжающих в пригород автомобилей вступают сезонные правила

Через день водители в Украине, обязаны будут выполняться требование предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины.

В Украине вступают сезонные правила
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины. 
 
Речь идет о распоряжении правительства Украины от 10.10.2001 № 1306.  Согласно данному закону, все транспортные средства в холодное время года, должны задействовать работу габаритных фар или ближний свет. Вне зависимости от времени суток и качества дневного освещения. Данное требование действует для транспорта, который движется вне населенных пунктов.
 
Соответствующие требования действуют с 1 октября по 1 мая. В случае невыполнения данных требований может грозить штрафа в размере от 20 до 25 необлагаемых налогом минимумов.
 
Напомним, с 1 октября в Украине будет действовать автоматическая фиксация превышения весовых норм автомобильного транспорта.
 
Источник:   КабМин
 Тэги:  харьков
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