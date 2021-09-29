Для выезжающих в пригород автомобилей вступают сезонные правила

Через день водители в Украине, обязаны будут выполняться требование предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины.
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Время остановиться, подвести итоги сделанного и определиться с планами на будущее. Если ваши действия уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет как надо.
Обещанного бабьего лета так и не дождались: сентябрь прощается с харьковчанами сильными ночными заморозками.
Всемирный День сердца появился в календаре по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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