29.09.2021 15:19

Гости харьковского "Металлиста" больше не будут за сеткой

Руководство харьковского клуба приняло решение снять заграждение в гостевом секторе на стадионе.



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", такое решение было принято исходя из принципов взаимоуважения и равноправия в отношении к участникам футбольного матча, в том числе к болельщикам гостевой команды.

Представители клуба подчеркивают, что команда с любовью относится к своим болельщикам и с уважением к болельщикам гостей. Всегда рады зрителям на нашем стадионе и считаем важным создать необходимые условия для комфортного боления, вне зависимости от того, какому клубу они сопереживают.

При этом обращаем внимание, что согласно дисциплинарным правилам Украинской ассоциации футбола один зажженный файер или приведение в действие пиротехнических устройств во время матча Первой лиги и Кубка Украины обходится в 1 000 грн.

В случае, если файеры или другие посторонние предметы (бутылки, банки, зажигалки, ленты, монеты и т. д.) летят в сторону поля, налагается штраф: в Первой лиге — 10 000 грн, в Кубке Украины — 25 000 грн; в случае попадания посторонними предметами в болельщиков и официальных лиц — 100 000 грн.

Также налагаются штрафы за действия болельщиков, которые приводят к приостановке матча: в Первой лиге — 5 000 грн, в Кубке Украины — 20 000 грн.

Напомним, ранее мы писали о кубковой победе харьковского "Металлиста" над "Десной".