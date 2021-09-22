22.09.2021 15:21 Дмитрий Колоней
Харьковский "Металлист" выбил из Кубка Украины одного из лидеров Премьер-лиги (фото, видео)
Харьковский "Металлист" с камбэком вырвал победу у черниговской "Десны".
Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ФК "Металлист", "желто-синие" одержали волевую победу над "Десной". При этом сначала удача была на стороне черниговской команды. "Десна" вырвалась вперед, открыв счет в конце первого тайма. Но харьковчане не только отыгрались, но и вырвали победу.
Сначала отличился английский легионер Кадим Харрис, а затем, в преддверии финального свистка Мизюк забил победный для "Металлиста" гол и выбил "Десну" из турнира. Итог - победа "Металлиста" 2:1.
На пресс-конференции главный тренер «Металлиста» Александа Кучер отметил
: "Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее их даже не надо было сильно настраивать — для них это хороший мотиватор и раздражитель.
В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы.
Думаю, тут дело не в привыкании. Просто ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану".
Новичок «Металлиста» Кадим Харрис, отметивший свой дебют в составе желто-синих голом в ворота «Десны», по окончании кубкового матча поделился
своими впечатлениями: "Да, у меня была беседа с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Изначально речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед.
На родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь сегодня — это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с ковидом болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах. Перед подписанием контракта я был на игре с «Полесьем», тогда общался с клубом, мы финализировали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда. Но когда ты сидишь на трибуне — это одно, а на поле — немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их впредь и игрой, и результатом".
Забивший второй, победный гол в кубковом поединке с «Десной» (2:1) Александр Мизюк комментируя свой успех, сообщил
: "Да, сложнейший момент, плюс нерабочая левая нога. Но как-то пришло, принял мяч хорошо и подумал: «Почему бы не рискнуть?». Рискнул — и вышло просто супер!"
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь, комментируя вылет команды из Кубка Украины, подчеркнул
, что соперник оказался настойчивее и вполне заслуженно прошел в следующий раунд. Игроки проигрывали единоборства. У соперника замены оказались намного продуктивнее, у «Металлиста» обострилась игра, особенно в атаке. Танчик здесь просто разорвал правый фланг. «Металлист», еще раз подчеркну, во втором тайме смотрелся очень хорошо и заслуженно победил.
Следующий матч "желто-синие" проведут в воскресенье, 26 сентября. В рамках 10-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет в Кривом Роге с «Кривбассом». Начало поединка в 15:30.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковский "Металлист" подписал первого в истории Украины английского полузащитника.
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