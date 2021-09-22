Харьковский "Металлист" выбил из Кубка Украины одного из лидеров Премьер-лиги (фото, видео)

22.09.2021 15:21 Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" с камбэком вырвал победу у черниговской "Десны".

Сначала отличился английский легионер Кадим Харрис, а затем, в преддверии финального свистка Мизюк забил победный для "Металлиста" гол и выбил "Десну" из турнира. Итог - победа "Металлиста" 2:1.

На пресс-конференции главный тренер «Металлиста» Александа Кучер отметил : "Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее их даже не надо было сильно настраивать — для них это хороший мотиватор и раздражитель.

В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы.

Думаю, тут дело не в привыкании. Просто ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану".

Новичок «Металлиста» Кадим Харрис, отметивший свой дебют в составе желто-синих голом в ворота «Десны», по окончании кубкового матча поделился своими впечатлениями: "Да, у меня была беседа с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Изначально речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед. На родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь сегодня — это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с ковидом болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах. Перед подписанием контракта я был на игре с «Полесьем», тогда общался с клубом, мы финализировали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда. Но когда ты сидишь на трибуне — это одно, а на поле — немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их впредь и игрой, и результатом".