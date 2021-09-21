21.09.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" подписал первого в истории Украины английского полузащитника

ФК Металлист усилился легионером с Туманного Альбиона.



Сайт ФК "Металлист"

Как сообщает РЕДПОСТ , хавбек Кадим Раймонд Матурин-Харрис родился 8 июня 1993 года в Лондоне.

Амплуа: фланговый полузащитник.

Рост 174 см, вес 67 кг.

Хавбек - воспитанник клуба "Уиком", в первой команде которого дебютировал в 16 лет. Позже выступал за "Кардифф Сити", "Брентфорд", "Барнсли" и "Шеффилд Уэнсдей".

Провел 13 матчей и забил 1 мяч в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

В "Металлисте" Кадим Харрис будет играть под номером 30.

Дебют полузащитника в составе харьковской команды может состояться уже сегодня вечером, 21 сентября, когда "Металлист" в рамках 1/16 финала Кубка Украины сыграет дома с "Десной". Начало матча в 19:00.