21.09.2021 15:19 Дмитрий Колоней
Харьковский "Металлист" подписал первого в истории Украины английского полузащитника
ФК Металлист усилился легионером с Туманного Альбиона.
Сайт ФК "Металлист"
Как сообщает РЕДПОСТ
, хавбек Кадим Раймонд Матурин-Харрис родился 8 июня 1993 года в Лондоне.
Амплуа: фланговый полузащитник.
Рост 174 см, вес 67 кг.
Хавбек - воспитанник клуба "Уиком", в первой команде которого дебютировал в 16 лет. Позже выступал за "Кардифф Сити", "Брентфорд", "Барнсли" и "Шеффилд Уэнсдей".
Провел 13 матчей и забил 1 мяч в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.
В "Металлисте" Кадим Харрис будет играть под номером 30.
Дебют полузащитника в составе харьковской команды может состояться уже сегодня вечером, 21 сентября, когда "Металлист" в рамках 1/16 финала Кубка Украины сыграет дома с "Десной". Начало матча в 19:00.
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