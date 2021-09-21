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21.09.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" подписал первого в истории Украины английского полузащитника

ФК Металлист усилился легионером с Туманного Альбиона.


Сайт ФК "Металлист"
Как сообщает РЕДПОСТ, хавбек Кадим Раймонд Матурин-Харрис родился 8 июня 1993 года в Лондоне.
 
Амплуа: фланговый полузащитник.
 
Рост 174 см, вес 67 кг.
 
Хавбек - воспитанник клуба "Уиком", в первой команде которого дебютировал в 16 лет. Позже выступал за "Кардифф Сити", "Брентфорд", "Барнсли" и "Шеффилд Уэнсдей".
 
Провел 13 матчей и забил 1 мяч в английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.
 
В "Металлисте" Кадим Харрис будет играть под номером 30.
 
Дебют полузащитника в составе харьковской команды может состояться уже сегодня вечером, 21 сентября, когда "Металлист" в рамках 1/16 финала Кубка Украины сыграет дома с "Десной". Начало матча в 19:00.
 
 
 
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков, легионер, хавбек, полузащитник
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