21.09.2021 15:50 Виталий Хиневич

В Харькове полиция прекратила деятельность call-центров

На территории Харьковской области действовали мошеннические call-центры

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс – службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что сотрудники call-центров представлялись сотрудниками финансовых учреждений, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные потерпевших.

Располагая соответствующей информацией незаконным способом овладевали денежными средствами, хранящимися на банковских картах.

Кроме этого, мошенники представлялись сотрудниками фиктивных финансовых бирж, вводили граждан в заблуждение, побуждая инвестировать средства в предприятия, которые не существуют.

Ежемесячно злоумышленники получали от преступной деятельности более одного миллиона гривен.

В ходе проведения санкционированного обыска сотрудники полиции изъяли 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и другую организационную технику.

На данный момент открыто уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, деятельность мошеннического сall-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен пресекли харьковские полицейские под процессуальным руководством областногй прокуратуры.