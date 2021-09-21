21.09.2021 16:19 Дмитрий Колоней

На выходных в Харькове пройдут бесплатные экскурсии

В Харькове состоятся мероприятия, связанные со Всемирным днем туризма, Днем туризма в Украине и Днями европейского наследия.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , 25-26 сентября пройдут экскурсии «Тайны харьковских подземелий». Появится возможность услышать интересные истории о подземельях, их возникновении и развитии - от основания Харькова до наших дней.

Количество экскурсантов ограничено, поэтому обязательным условием участия в мероприятии является предварительная регистрация

26 сентября, в рамках Дней европейского наследия, можно будет с бесплатными экскурсиями посетить храмы различных религиозных конфессий - Свято-Покровский монастырь, Собор Успения Пресвятой Девы Марии, Харьковскую соборную мечеть, Мечеть Сунна, Харьковскую хоральную синагогу, Армянскую церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения) и буддийский храм «Чук Лам».

Количество экскурсантов также ограничено, поэтому обязательным условием участия является предварительная регистрация.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением карантинных норм.

Напомним, ранее мы писали о Всемирном дне туризма, котрый установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году и посвящен продвижению туризма, освещению его вклада в экономику мирового сообщества, развитию связей между народами разных стран.

В октябре 1997 года Украина стала действительным членом Всемирной туристской организации - главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма. Всемирный день туризма отмечается в Украине ежегодно 27 сентября с 1998 года.