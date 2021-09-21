21.09.2021 16:49 Дмитрий Колоней

Помогите найти: В Харькове сбежал из больницы и пропал подросток (фото)

В Харькове неделю не могут найти 17-летнего Савелия Бабия.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", 14 сентября 2021 года из Харьковской городской клинической детской больницы №24 в серой кофте с капюшоном на молнии, черной футболке и черных джинсах сбежал 17-летний худощавый парень с короткими темными волосами - Савелий Бабий и пропал.

При наличии информации обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о розыске в Харькове 58-летней Виктории Докиной. Женщина 20 сентября в 8.30 утра вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и с того момента ее местонахождение неизвестно.