В Харькове пропала женщина с банковской картой (фото)

Утром 20 сентября женщина вышла из дома и пропала.
В Харькове разыскивается 58-летняя Виктория Докина. 20 сентября в 8.30 утра женщина вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, короткие седые волосы.
При себе имела банковскую карту, пенсионное удостоверние.
Нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Виктории Докиной или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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