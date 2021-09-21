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21.09.2021  12:33   Рита Парфенова

В Харькове пропала женщина с банковской картой (фото)

Утром 20 сентября женщина вышла из дома и пропала.


Фото из открытых источников

В Харькове разыскивается 58-летняя Виктория Докина. 20 сентября в 8.30 утра женщина вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, короткие седые волосы.

При себе имела банковскую карту, пенсионное удостоверние.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Виктории Докиной или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

разыскивается 58-летняя Виктория Докина

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков, розыск, пропала женщина
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