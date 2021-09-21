21.09.2021 12:33 Рита Парфенова

В Харькове пропала женщина с банковской картой (фото)

Утром 20 сентября женщина вышла из дома и пропала.



Фото из открытых источников

В Харькове разыскивается 58-летняя Виктория Докина. 20 сентября в 8.30 утра женщина вышла из дома по улице Гвардейцев Широнинцев (в районе метро «Студенческая») и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, короткие седые волосы.



При себе имела банковскую карту, пенсионное удостоверние.



Нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Виктории Докиной или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».