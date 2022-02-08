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08.02.2022  18:13   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пропала женщина с сахарным диабетом (фото)

Под Харьковом продолжаются розыски 64-летней Любови Сердюковой.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Ангел", в 7:30 утра  23 ноября 2020 года из своего дома в селе Караван Нововодолажского района  Харьковской области в красной пятнистой куртке, бордовой шапке и галошах вышла низенькая (150-155 см.) 64-летняя женщина - Любовь Сердюкова. 
 
 
Женщина болеет сахарным диабетом и является инсулинозависимой.
 
Криминал Харьков: Пропала без вести 64-летняя больная диабетом Любовь Сердюкова из села Караван Нововодолажского района
 
Всех, кто имеет какую-либо информацию, просьба обращаться по телефонам: (068) 11-00-911 или 102.
 
Напомним, ранее мы писали о бабушке, которой стало плохо в супермаркете Харькова.
 
Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, караван, новая водолага, даибет
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