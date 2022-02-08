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08.02.2022  17:28   Людмила Виниченко

Вымогали 700 тысяч долларов у фермера: в Харькове задержаны члены преступной группировки

На территории Холодногорского района были задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги у бизнесмена и угрожали членам его семьи.

Вымогали 700 тысяч долларов у фермера: в Харькове задержаны члены преступной группировки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля в Facebook. В марте 2021 года члены преступной группировки встретились с бизнесменом под предлогом продажи фермерского хозяйства. Тогда они впервые выдвинули угрозы, а через несколько дней повредили его автомобиль и оставили траурные венки на капоте. 
 
8 февраля оба были задержаны на территории частного домовладения на территории Холодногорского района. 
 
Вымогали 700 тысяч долларов у фермера
 
В апреле прошлого года полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группировки, их дело сейчас рассматривается в суде. Еще двое были объявлены в розыск. 
 
Задержанные будут доставлены в суд для избрания меры пресечения.
 
Тэги:  вымогательство, харьков
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