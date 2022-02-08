08.02.2022 17:28 Людмила Виниченко

Вымогали 700 тысяч долларов у фермера: в Харькове задержаны члены преступной группировки

На территории Холодногорского района были задержаны злоумышленники, которые вымогали деньги у бизнесмена и угрожали членам его семьи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля в Facebook . В марте 2021 года члены преступной группировки встретились с бизнесменом под предлогом продажи фермерского хозяйства. Тогда они впервые выдвинули угрозы, а через несколько дней повредили его автомобиль и оставили траурные венки на капоте.

8 февраля оба были задержаны на территории частного домовладения на территории Холодногорского района.

В апреле прошлого года полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группировки, их дело сейчас рассматривается в суде. Еще двое были объявлены в розыск.

Задержанные будут доставлены в суд для избрания меры пресечения.