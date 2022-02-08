08.02.2022 17:07 Людмила Виниченко

В Харькове появятся небольшие библиотеки и зоны буккроссинга (фото)

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что в микрорайонах города будут появляться небольшие библиотеки, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сегодня мэр города посетил библиотеку-филиал №50, которая открылась в минувшем году после капремонта по просьбе местных жителей. Он отметил, что эта библиотека очень востребована.

“Хотелось бы создать такие библиотеки в каждом микрорайоне города. Или такие зоны буккроссинга, как в парке имени Горького, где можно взять книгу, прочитать ее дома и принести назад. Такие локации будут появляться и в других парках и скверах», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, что в парке Горького расположена площадка для чтения и буккроссинга . На полках шкафа есть книги, которые может прочитать каждый желающий, а также взять книгу домой, или принести собственные и оставить в шкафу.

Ранее мы писали, что 14 февраля к парку Горького будет курсировать “трамвай влюбленных” , который отправится с трамвайного круга в районе ст.м. «Южный вокзал».

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