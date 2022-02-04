04.02.2022 11:15 Евгений Клочко

В День святого Валентина в Харькове запустят "Трамвай влюбленных"

«Трамвай влюбленных» будет курсировать 14 февраля по историческому центру города Харькова вечером.



В День святого Валентина в Харькове запустят "Трамвай влюбленных"



Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов, такой проект на День Влюбленных реализуется уже в пятый раз. Трамвай проедет по ул. Сумской и ул. Клочковской, направляясь к парку Горького. Пассажиры смогут не только проехаться по вечерному Харькову, но и услышат любовные истории, связанные с родным городом. Также организаторы подготовили романтическую фотосессию и подарки от партнеров проекта.

«Трамвай влюбленных» отправится с трамвайного круга в районе ст.м. «Южный вокзал» в 18:00. Мероприятие рассчитано на полтора часа.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: (050) 301-19-88, (097) 49-44-397.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковского городского центра досуга молодежи.

Напомним, 3 июля 2021 года в Харькове начал курсировать ретро-трамвай МТВ-82 . В честь 115-летия первого электрического трамвая он проехал три рейса - от Южного вокзала до Лесопарка и обратно через Госпром и парк Горького.