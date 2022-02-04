04.02.2022 11:10 Евгений Клочко

Люди с инвалидностью смогут купить лекарства за средства "еПідтримки" - решение Кабмина

Данное решение было принято на заседании Кабмина 2 февраля 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, теперь лица с инвалидностью I и II группы смогут использовать помощь, предоставляемую в рамках программы "еПідтримка", на приобретение лекарственных препаратов.

По информации Министерства экономики Украины, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно человек оформила карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За средства программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

Справка: 2 февраля 2022 года Правительство приняло изменения в постановление о программе "еПідтримка" - с 7 февраля деньги за вакцинацию смогут получить подростки от 14 лет. Также расширился и список бизнесов, подпадающих под проект. Деньги можно будет потратить на образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию.