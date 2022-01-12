12.01.2022 08:52 Валерия Кононова

"Тысяча Зеленского" на билеты: новые программы от онлайн-сервисов

С момента появления выплат за вакцинацию украинцы задаются вопросом, куда и как потратить приобретенную тысячу гривен. Если из спектра вариантов вы предпочли посетить концерт, театр или кинотеатр, то для вас корреспондент РЕДПОСТ узнавал о новых программах онлайн-сервисов в рамках "еПідтримки".

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Для покупки билета на концерт мы рассмотрим, как пример, самый популярный онлайн-сервис – Internet-bilet.ua . В покупке билетов на сайте сервиса нет ничего сложного. При оплате просто введите данные карты, на которую была выплачена "тысяча Зеленского", и средства спишутся, как с обычной карты. Однако в рамках Internet-bilet важно помнить, что в кассах заплатить "Вовиной тысячей" не получится. Поэтому билеты придётся выбирать исключительно на сайте. И сумма не должна превышать 1000 гривен, ведь разделить платёж нельзя.

Второй по популярности сервис для покупки билетов – Concert.ua . Тут алгоритм такой же, как с Internet-bilet, однако приятным бонусом оказывается возможность купить билеты дороже 1000 грн, доплатив с другой карты. Для этого нужно приобрести сертификат сервиса на тысячу гривен, оплатить им часть покупки, а остальную часть оплатить с любой банковской карты.

Но помните, что сертификат можно применить лишь один раз, и если сумма вашей покупки меньше 1000 грн, то делать это не стоит. Остаток просто сгорит.

Если же вы хотите отправиться в кинотеатр, то есть несколько хороших новостей. Первая – оплатить билеты в кассе вы сможете просто привязав карту с тысячей за вакцинацию к GPay. Вторая – при возможности купить билет на сайте кинотеатра, алгоритм не отличается от покупки с любой другой картой, просто вводите данные.

Третья новость заключается в том, что популярная в Украине сеть Multiplex создала новое предложение для вакцинированных граждан, получивших выплату на карту ПриватБанка.

Харьковчане могут купить абонемент на 11 билетов в кинотеатр на места GOOD (на места повышенного комфорта предложение не распространяется). Таким образом один билет в кино будет стоить 91 грн. Обычно цены за такие места варьируются от 100 до 150 грн.

Важно помнить, что сертификат действует полгода, а воспользоваться им можно только на сайте или в приложении. Не в кассах. Для того, чтобы воспользоваться, просто введите код сертификата при покупке и с него будет списано то количество билетов, которое вы приобрели.

Также не стоит упускать из виду, что возврат билетов, купленных по этой программе, невозможен.