Птичий грипп нашли в соседней с Харьковом области: советы, как уберечься

Вспышку гриппа птицы типа А зарегистрировали в двух областях Украины.
В декабре 2021 года в селе Кабичевка Старобельского района Луганской области и в селе Геройское Скадовского района Херсонской области были зарегистрированы вспышки птичьего гриппа, передает РЕДПОСТ.
Это инфекционное заболевание может передаваться от мигрирующих диких птиц домашним и заканчивается 100% гибелью птицы.
Чтобы предотвратить распространение остроинфекционных болезней птицы Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области рекомендует владельцам:
В случае массовой гибели птицы необходимо немедленно уведомлять территориальные и структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Напоминаем, во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства, а именно тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли.
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