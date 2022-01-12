12.01.2022 09:12 Рита Парфенова

Птичий грипп нашли в соседней с Харьковом области: советы, как уберечься

Вспышку гриппа птицы типа А зарегистрировали в двух областях Украины.

В декабре 2021 года в селе Кабичевка Старобельского района Луганской области и в селе Геройское Скадовского района Херсонской области были зарегистрированы вспышки птичьего гриппа, передает РЕДПОСТ.



Это инфекционное заболевание может передаваться от мигрирующих диких птиц домашним и заканчивается 100% гибелью птицы.



Чтобы предотвратить распространение остроинфекционных болезней птицы Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области рекомендует владельцам:

изолировать домашнюю птицу (держать в закрытых помещениях, крытых вольерах и т.п.), не допускать свободного выгула на выгонах, водоемах и т.п.;

содержать разные виды птиц отдельно;

исключить контакт домашней птицы с дикой, особенно перелетной (воробьи, вороны, галки, голуби и т.п.);

не содержать в личных хозяйствах вместе уток и другую дикую водоплавающую птицу;

инвентарь, используемый для ухода за домашней птицей, следует содержать в чистоте и хранить изолированно от другого инвентаря;

не покупать птицу на рынках и в местах, не предназначенных для торговли;

соблюдать правила личной гигиены при уходе за птицей (использовать сменную одежду и обувь, мыть руки с мылом, потрошить в перчатках и т.п.).

В случае массовой гибели птицы необходимо немедленно уведомлять территориальные и структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Напоминаем, во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства, а именно тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли.