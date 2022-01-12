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12.01.2022  09:12   Рита Парфенова

Птичий грипп нашли в соседней с Харьковом области: советы, как уберечься

Вспышку гриппа птицы типа А зарегистрировали в двух областях Украины.

птичий грипп

В декабре 2021 года в селе Кабичевка Старобельского района Луганской области и в селе Геройское Скадовского района Херсонской области были зарегистрированы вспышки птичьего гриппа, передает РЕДПОСТ.

Это инфекционное заболевание может передаваться от мигрирующих диких птиц домашним и заканчивается 100% гибелью птицы.

Чтобы предотвратить распространение остроинфекционных болезней птицы Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области рекомендует владельцам:

  • изолировать домашнюю птицу (держать в закрытых помещениях, крытых вольерах и т.п.), не допускать свободного выгула на выгонах, водоемах и т.п.;
  • содержать разные виды птиц отдельно;
  • исключить контакт домашней птицы с дикой, особенно перелетной (воробьи, вороны, галки, голуби и т.п.);
  • не содержать в личных хозяйствах вместе уток и другую дикую водоплавающую птицу;
  • инвентарь, используемый для ухода за домашней птицей, следует содержать в чистоте и хранить изолированно от другого инвентаря;
  • не покупать птицу на рынках и в местах, не предназначенных для торговли;
  • соблюдать правила личной гигиены при уходе за птицей (использовать сменную одежду и обувь, мыть руки с мылом, потрошить в перчатках и т.п.).

В случае массовой гибели птицы необходимо немедленно уведомлять территориальные и структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Напоминаем, во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства, а именно тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  птичий грипп, харьков
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