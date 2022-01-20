Во Франции уничтожат миллионы кур

Из-за распространения птичьего гриппа, правительство Франции намеренно уничтожить миллионы кур.
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Сегодня легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
По народному календарю 20 января – Иван-бражник. Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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