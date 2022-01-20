20.01.2022 14:30 Виталий Хиневич

Во Франции уничтожат миллионы кур

Из-за распространения птичьего гриппа, правительство Франции намеренно уничтожить миллионы кур.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сообщается, что во Франции уже убито примерно 1,2 миллиона птиц. Еще 1,3 миллиона планируется уничтожить в качестве меры предосторожности для борьбы с вирусной инфекцией.

Распространение птичьего гриппа в Азии и Европе вызвали опасения правительств и птицеводов после того, как предыдущие вспышки приводили к уничтожению десятков миллионов птиц и ограничениям, связанным с реализацией мяса.

Читайте также: Новый симптом Омикрона обнаружили британские ученые

В это же время власти Испании заявили, что обнаружили очаг заражения птичьим гриппом на ферме около Мадрида.

Напомним, штамм Омикрон чаще поражает женщин . Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку.