20.01.2022 14:45 Евгений Клочко

С детьми, пострадавшими в ДТП на Окружной Харькова, работают психологи

Состояние трехлетних мальчика и девочки, пострадавших в ДТП на Окружной дороге, контролируют врачи городских больниц, где они проходят лечение, а также приглашенные специалисты.



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Мальчику оказывают помощь в реанимационном отделении неотложки, а девочке – в детской травматологии Городской клинической больницы №17, сообщает РЕДПОСТ

Во время визита в больницу №17, Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил врачей и медработников, которые помогают детям и их родным.

«Они обеспечены всем необходимым – медикаментами и обслуживанием. Проходят консилиумы врачей. В лечении участвуют специалисты не только городских, но и областных медучреждений. В будущем детям предстоит длительный процесс реабилитации, и для их выздоровления сделают все необходимое», - подчеркнул Игорь Терехов.

Главврач больницы №17 Дмитрий Черепов сообщил, что девочка поступила в больницу с трамвой скелета и переломом обеих бедер. Сейчас она находится на кроватном скелетном вытяжении, не садится, ее состояние – стабильное. Запланированный курс лечения с реабилитацией - 1,5-2 месяца. Главврач отметил, что с ребенком и родственниками общаются психологи. Также семье оказывают юридическую поддержку.

«С подобными травмами дети восстанавливаются. Напоминание о произошедшем в ее жизни будет, но мы приложим все усилия, будем мониторить ситуацию по мере взросления ребенка и консультировать. Сейчас девочка общается, у нее есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники. Надеюсь, наши медработники тоже запомнятся ей с хорошей стороны», - сообщил Дмитрий Черепов.

Бабушка детей Ирина Гордиевская рассказала, что у внучки снизилась температура, она разговаривает, рисует, просит игрушки. Состояние внука – хуже, но он тоже начал разговаривать, и уже сегодня врачи попросили принести ему суп, чтобы ребенок сам мог поесть. По словам бабушки, опекунство над детьми планирует оформить ее 32-летняя дочь, которая работает воспитателем в детском саду.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины произошло ДТП , в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.