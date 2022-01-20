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20.01.2022  14:59   Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом водитель на чужой легковушке снес магазин (видео)

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова произошла авария. Дорожно-транспортное проишествие случилось в Васищево. Здесь водитель, сидевший за рулем Hyundai, влетел в магазин и "прошил" его насквозь. Лишь метров через 20 он затормозил с помощью дерева.
 
 
Когда приехали патрульные, пьяный водитель начал кричать, что он гражданин США и он плевал на всех. По предварительной информации у него перебита переносица, а машина ему не принадлежит. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что полиция расследует смертельное ДТП на Харьковщине.
 
 
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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