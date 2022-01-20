ДТП: под Харьковом водитель на чужой легковушке снес магазин (видео)

20.01.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Об аварии в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова произошла авария. Дорожно-транспортное проишествие случилось в Васищево. Здесь водитель, сидевший за рулем Hyundai, влетел в магазин и "прошил" его насквозь. Лишь метров через 20 он затормозил с помощью дерева.

Когда приехали патрульные, пьяный водитель начал кричать, что он гражданин США и он плевал на всех. По предварительной информации у него перебита переносица, а машина ему не принадлежит.