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20.01.2022  15:05   Виталий Хиневич

В Харьковской области нашли труп ребенка

На Харьковщине произошло возгорание частного домовладения.

Пожар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 20 января около 11:14 спасатели получили информацию о возгорании частного домовладения в селе Покотиловка Харьковского района.
 
К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Во время локализации пожара спасатели обнаружили тело 45-летней женщины и ее 9-летней внучки.
 
 
На ликвидацию возгорания понадобилось около трех часов, причину возникновения происшествия устанавливают.
 
Напомним, ранее в Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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