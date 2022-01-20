20.01.2022 15:05 Виталий Хиневич

В Харьковской области нашли труп ребенка

На Харьковщине произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 20 января около 11:14 спасатели получили информацию о возгорании частного домовладения в селе Покотиловка Харьковского района.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Во время локализации пожара спасатели обнаружили тело 45-летней женщины и ее 9-летней внучки.

Читайте также: На Харьковщине в огне погиб мужчина и его сын

На ликвидацию возгорания понадобилось около трех часов, причину возникновения происшествия устанавливают.

Напомним, ранее в Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.