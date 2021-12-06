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06.12.2021  10:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области нашли труп в жилом доме

В Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 5 декабря около 16:35 спасателям поступила информация о пожаре в селе Красная Поляна. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра, горел диван, который располагался в жилой комнате. 
 
 
На месте происшествия было обнаружено тело 57-летнего арендатора дома. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.
 
Напомним, под Харьковом пожарные 6 часов боролись с огнем в жилом доме. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожарные отметили, что огонь в любой момент мог перекинуться на соседние здания.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, тело мужчины, харьков
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