06.12.2021 10:15 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 156 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 214 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 237 269 человек. Выздоровело 210 454 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 963 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 177 человек (в том числе 156 жителей города Харькова). 19 человек заболели в Лозовском районе, 7 – в Богодуховском, 5 – в Изюмском, 4 – в Красноградском, 2 – в Чугуевском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 декабря.