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05.12.2021  10:01   Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 178 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 237 055 человек. Выздоровело 209 718 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 505 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 154 человек (в том числе 136 жителей города Харькова). 7 человек заболели в Чугуевском районе, 3 – в Богодуховском, 1 – в Лозовском районе, 5 – в Красноградском, 8 – в Купянском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 декабря.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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