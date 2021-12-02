02.12.2021 10:01 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 501 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 235 914 человек. Выздоровело 206 965 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 203 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 275 человек (в том числе 318 жителей города Харькова).



66 человек заболели в Изюмском районе, 58 – в Чугуевском, 45 – в Красноградском, 23 – в Купянском, 18 – в Лозовском районе, 16 – в Богодуховском,



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 декабря.