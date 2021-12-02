02.12.2021 10:35 Рита Парфенова

Руководство Темновской колонии пойдет под суд

На заместителя начальника Темновской исправительной колонии и начальника одного из отделов колонии, а также директора предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины направлен обвинительный акт в суд по факту служебной халатности, повлекшей загрязнение реки Уды.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Областной прокуратуры.



Как установило следствие, на территории колонии находятся производственные предприятия, в том числе по переработке пластика. Водоотвод от этих зданий частично разрушен, канализационный комплекс не введен в эксплуатацию, вследствие чего неочищенные канализационные и сточные воды сбрасывались по прибрежной защитной полосе и попадали в реку Уды.



Указанные должностные лица колонии и ГП об этом знали, но не предприняли никаких мер для уменьшения влияния вредных факторов.



Загрязнение земель водного фонда и поверхностных вод вредными веществами создало опасность для окружающей среды, жизни и здоровья людей, а также нанесло ущерб в сумме почти полмиллиона гривен.



30 ноября 2021 года областная прокуратура направила обвинительный акт в отношении указанных лиц в Харьковский районный суд Харьковской области.



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также штраф от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов.



Ранее мы писали, что Харьковский окружной административный суд принял решение остановить производство по переработке пластиковой бутылки ПЭТ на территории Темновской исправительной колонии (№ 100).