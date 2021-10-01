01.10.2021 09:38 Рита Парфенова

Суд закрыл перерабатывающее производство в Темновской колонии

Исправительное учреждение наказали за загрязнение окружающей среды.





Харьковский окружной административный суд принял решение остановить производство по переработке пластиковой бутылки ПЭТ на территории Темновской исправительной колонии (№ 100). Об этом РЕДПОСТ сообщили в местном отделении экологической госинспекции.



Рассмотрение дела продолжалось с весны текущего года. Именно тогда в ходе незапланированных проверок экологов в Темновской исправительной колонии установили, что бытовые и сточные воды промышленных производств колонии отводились по частично разрушенному канализационному комплексу и без очистки попадали в реку Уды.



В апреле госинспекция по экологии подала в Харьковский окружной административный суд иск к Предприятию государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№ 100). В заявлении говорилось о применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля). Ущерб от загрязнения реки воды сточными водами был оценен в полмиллиона гривен.



В сентябре суд частично удовлетворил исковое заявление экоинспекции и принял решение о полной остановке производства по переработке ПЭТ-бутылки на территории колонии, пока учреждение нет устранит возможность загрязнения и попадания отходов пластика в реку Уды.



Решение суда пока не вступило в силу.

Как писал РЕДПОСТ, в Харькове эко-активисты разыскивали мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки Уды в районе Баварии.