19.08.2021 09:27

Загрязнение реки Уды в Харькове: прокуратура объявила о подозрении

Двум должностным лицам из числа руководства Темновской исправительной колонии и директору предприятия ГУИС сообщено о подозрении в служебной халатности.



//khar.gp.gov.ua

Ущерб от загрязнения реки воды сточными водами произведственных мощностей Темновской исправительной колонии оценен в полмиллиона гривен, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу облачностной прокуратуры.



По данным следствия, должностные лица ГУ «Темновская исправительная колония №100», которая специализирующается на производстве различных групп товаров и, в том числе, перерабатывает пластик, и УП Государственной уголовно-исполнительной службы Украины неподобающе выполняли свои служебные обязанности.



Чиновники знали, что водоотведение от зданий, расположенных на территории учреждения и предприятия, осуществлялось по частично разрушенному канализационному комплексу, однако не принимали мер на уменьшение влияния вредных факторов.



В результате бытовые канализационные и сточные воды промышленных объектов без фильтрации и очистки сбрасывались по прибрежной защитной полосе и попадали в реку Уды. В результате вызвано загрязнения земель водного фонда и поверхностных вод вредными веществами, чем создана опасность для окружающей среды, жизни и здоровья людей, вызвано тяжкие последствия экологии.



Заместителю начальника Темновской исправительной колонии и начальнику одного из отделов колонии, а также директору предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, загрязнение земель, нарушение правил охраны вод (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 242 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, в течение всего лета активисты собирались на акции по очисктке реки Уды, а сейчас проходит эксперимент по очистке дна реки с помощью активных микроорганизмов по технологии ЭМ-колобок.