19.08.2021 10:06

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом.



95 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 августа составляет 150 751 человек.



Из них:

3 641 летальный случай (за последние сутки умерли 5 человек);

145 601 человек выздоровели (за сутки – 30 человек);

1509 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 95 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

103 – жители Харьковского района (в том числе 95 харьковчан);

10 – Чугуевского;

5 – Купянского;

5 – Богодуховского;

3 – Красноградского;

4 – Изюмского.

По данным Центра общественного здоровья 18 августа 2021 в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 665 человек, 32 человека умерли, 898 - выздоровели.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 18 августа в Хакрькове и области.