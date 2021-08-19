Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом.
95 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 августа составляет 150 751 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
По данным Центра общественного здоровья 18 августа 2021 в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 665 человек, 32 человека умерли, 898 - выздоровели.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 18 августа в Хакрькове и области.
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