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19.08.2021  10:06   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом.

95 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 августа составляет 150 751 человек.

Из них:

  • 3 641 летальный случай (за последние сутки умерли 5 человек);
  • 145 601 человек выздоровели (за сутки – 30 человек);
  • 1509 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 95 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 103 – жители Харьковского района (в том числе 95 харьковчан);
  • 10 – Чугуевского;
  • 5 – Купянского;
  • 5 – Богодуховского;
  • 3 – Красноградского;
  • 4 – Изюмского.

По данным Центра общественного здоровья 18 августа 2021 в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировано 665 человек, 32 человека умерли, 898 - выздоровели.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 18 августа в Хакрькове и области.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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