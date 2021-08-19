19.08.2021 10:22

Артура Товмасяна уволили с должности председателя Харьковского облсовета

Депутаты внеочередного заседания VI сессии харьковского областного совета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя Харьковского облсовета



// РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, внеочередное заседание VI сессии харьковского областного совета началось с рассмотрения вопроса об увольнении главы облсовета Артура Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.

Сам Артур Товмасян сообщил, что подал заявление о сложении полномочий.

Облсовет проголосовал за увольнение председателя Артура Товмасяна. «За» проголосовали 88 депутатов.



Также на повестке внеочередной сессии вопросы об избрании главы харьковского облсовета, об определении условий оплаты труда главы облсовета, депутатские запросы и разное.





