19.08.2021 10:24

Харьковская бронетехника примет участие в параде в Киеве (фото)

Несколько образцов бронетехники харьковских конструкторских бюро примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром". "БРЭМ-4РМ выполнена на базе БТР-4 и оснащена башенным краном грузоподъемностью 3,0 т, сварочным оборудованием, а также лебедкой с тяговым усилием 9 т.

С помощью этой машины подразделения ВСУ способны вести техническую разведку на поле боя днем и ночью, при различных погодных и климатических условий; ремонтировать поврежденную бронетехнику; вытягивать ее в случае застревания; буксировать в ближайшие укрытия; проводить грузоподъемные, сварочно-режущие работы и тому подобное.

Кроме БРЭМ-4РМ в параде примут участие еще два бронетранспортера разработки ХКБМ: БММ-4С и БТР-4Е.

БММ-4С - бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых. Машина создана на базе БТР-4Е и оснащена медицинским оборудованием, носилками, контейнерами для медикаментов, термоконтейнерами, контейнерами для систем искусственного дыхания, дефибрилляции и переливания крови.

Высокоманевренных бронетранспортер БТР-4Е - это плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшая полный цикл от «чистого листа» к постановке на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза . Боевое крещение БТР-4Е произошло в июня 2014 года при проведении антитеррористической операции в районе Славянска.

Также в параде примет участие танк "Оплот", который изготовило государственное предприятие «Завод имени В.А. Малышева» по заказу компании «Укрспецэкспорт».

Напомним, 700 харьковских курсантов примут участие в параде в Киеве на День Независимости Украины.