12.07.2021 16:00

700 харьковских курсантов примут участие в параде в Киеве на День Независимости Украины

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с руководителями парадных расчетных военных вузов Харьковского гарнизона, отвечающих за подготовку парада ко Дню Независимости Украины.

военный парад в 2018 годуфото LIGA.net

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковскую мэрию. В нынешнем году на праздничном параде в столице Харьков будут представлять более 700 курсантов из пяти вузов: Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, Национальной академии Национальной гвардии Украины, Харьковского национального университета внутренних дел, Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» и Национального университета гражданской защиты Украины.

Игорь Терехов отметил, что участие харьковчан в военном параде к 30-летию независимости Украины - очень почетная миссия.

«Для нас это не только невероятная гордость, но и большая ответственность. Я сам служил в армии и не понаслышке знаю, что такое строевая подготовка и насколько она бывает изнурительной. Однако в это нелегкое для нашей страны время мы обязаны показать боевую мощь нашей армии. Уверен, что с этим вы справитесь на отлично», - обратился к военным Игорь Терехов.

В свою очередь начальник Института танковых войск НТУ «ХПИ», полковник Александр Серпухов отметил, что Харьковский гарнизон - это сплоченный коллектив, которому под силу справиться с любыми задачами. «Нет сомнения, что старания наших курсантов получат самую высокую оценку», - подчеркнул он.

Напомним, в Минобороны планируют на 30-ю годовщину независимости Украины провести в Киеве военные парады (на Крещатике и на Днепре), а также привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения.

Военные планируют продемонстрировать на День независимости новейшие разработки, среди которых реактивные системы «Ольха» и «Нептун», ракетный комплекс «Гром» и другие новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов. На Михайловской площади в Киеве хотят организовать выставку военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил состоятся и в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров.