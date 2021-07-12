Главная Новости Харькова Армия 700 харьковских курсантов примут участие в параде в Киеве на День Независимости Украины
12.07.2021  16:00   

700 харьковских курсантов примут участие в параде в Киеве на День Независимости Украины

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с руководителями парадных расчетных военных вузов Харьковского гарнизона, отвечающих за подготовку парада ко Дню Независимости Украины.

Харьковские курсанты промаршируют на военном параде в Киеве
военный парад в 2018 годуфото LIGA.net
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковскую мэрию. В нынешнем году на праздничном параде в столице Харьков будут представлять более 700 курсантов из пяти вузов: Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, Национальной академии Национальной гвардии Украины, Харьковского национального университета внутренних дел, Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» и Национального университета гражданской защиты Украины. 
 
Игорь Терехов отметил, что участие харьковчан в военном параде к 30-летию независимости Украины - очень почетная миссия.
 
«Для нас это не только невероятная гордость, но и большая ответственность. Я сам служил в армии и не понаслышке знаю, что такое строевая подготовка и насколько она бывает изнурительной. Однако в это нелегкое для нашей страны время мы обязаны показать боевую мощь нашей армии. Уверен, что с этим вы справитесь на отлично», - обратился к военным Игорь Терехов. 
 
В свою очередь начальник Института танковых войск НТУ «ХПИ», полковник Александр Серпухов отметил, что Харьковский гарнизон - это сплоченный коллектив, которому под силу справиться с любыми задачами. «Нет сомнения, что старания наших курсантов получат самую высокую оценку», - подчеркнул он.
 
Напомним, в Минобороны планируют на 30-ю годовщину независимости Украины провести в Киеве военные парады (на Крещатике и на Днепре), а также привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения.
 
Военные планируют продемонстрировать на День независимости новейшие разработки, среди которых реактивные системы «Ольха» и «Нептун», ракетный комплекс «Гром» и другие новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов. На Михайловской площади в Киеве хотят организовать выставку военной техники и вооружения ВСУ.
 
Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил состоятся и в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, курсанты
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Спорт Бокс. Харьковчане - вице-чемпионы Европы (фото) 12.07 Власть В Харькове планируют разовые выплаты бизнесу, пострадавшему от COVID-19 12.07 Криминал и происшествия Оставил дом без связи: копы задержали охотника за цветными металлами
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 