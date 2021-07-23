23.07.2021 15:00

Харьковских курсантов отправляют в Киев

На парад в столице ко Дню Независимости поедут харьковские курсанты.

Сейчас проходит их подготовка к поездке, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Например в Национальной академии Национальной гвардии в Киев отправят 140 курсантов, которые и будут представлять Харьков на главном параде страны. Молодые люди тренировались почти месяц, их отбирали по росту и степени подготовки.

26 июля они выезжают в военную часть в Киевской области, где будут дальше готовится и тренироваться чуть меньше месяца. На параде они будут в полной экипировке - боевая форма и оружие.

На мероприятии присутствовал и и.о мера Игорь Терехов, он поздравил курсантов и подчеркнул, что город гордится тем, что харьковские курсанты будут принимать участие в главном параде страны.

" Вам предстоит очень почетная и ответственная миссия, потому что 24 августа в Киеве, в тридцатую годовщину Независимости Украины, вы будете представлять не только свою академию, но и конечно город Харьков. Я уверен, что вы достойно выступите. Наши надежды на вас, поэтому ваш девиз всегда должен быть: "Честь, достоинство и закон!". Вы выбрали очень нелегкую профессию, но она крайне необходима для поддержания целостности Украины, для того, чтобы наш любимый город Харьков оставался мирным городом. "

Всего в этом году на праздничном параде ко Дню независимости в столице Харьков представят более 700 курсантов из пяти вузов: Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, Национальной академии Национальной гвардии, Харьковского национального университета внутренних дел, Военного института таковых войск НТУ "ХПИ" и Национального университета гражданской защиты.

В этом году на 30-ю годовщину Независимости Украины 24 августа в Киеве готовят военный парад по Крещатику и на Днепре, с курсантами из разных городов Украины, с авиацией, оркестром из тысячи музыкантов и конными подразделениями.