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23.07.2021  14:41   

В Харькове усилены меры по контролю за ношением защитных масок в общественных местах

Носить защитные маски и соблюдать другие санитарные нормы в местах общего пользования настоятельно рекомендовали харьковчанам.

В Харькове снова требуют носить защитные маски
 
Об этом сообщет РЕДПОСТ со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Харьков Андрея Руденко. В тексте отмечается, что за последние несколько дней в Харькове увеличилось количество заболеваний COVID-19.
 
В связи с этим харьковчанам настойчиво рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию в торгово-развлекательных центрах, на рынках, в учреждениях общеспита, на предприятиях бытового обслуживания, общественном транспорте и пр. В случае несоблюдения требований к нарушителям будут применяться административные меры.
 
В частности, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене, городском электротранспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. 
 
Также контроль за соблюдением противоэпидемических мер (использование респираторов или защитных масок) будет проводиться на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания.
 
Надзор за соблюдением этих требований будут осуществлять сотрудники полиции, и в случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.
 
Напомним, что по состоянию на 20 июля в Харькове было зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом, а на 21 июля - уже 36 заболевших.
Тэги:  харьков, коронавирус
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