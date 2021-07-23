23.07.2021 14:41

В Харькове усилены меры по контролю за ношением защитных масок в общественных местах

Носить защитные маски и соблюдать другие санитарные нормы в местах общего пользования настоятельно рекомендовали харьковчанам.

Об этом сообщет РЕДПОСТ со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Харьков Андрея Руденко. В тексте отмечается, что за последние несколько дней в Харькове увеличилось количество заболеваний COVID-19.

В связи с этим харьковчанам настойчиво рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию в торгово-развлекательных центрах, на рынках, в учреждениях общеспита, на предприятиях бытового обслуживания, общественном транспорте и пр. В случае несоблюдения требований к нарушителям будут применяться административные меры.

В частности, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене, городском электротранспорте, на объектах транспортной инфраструктуры.

Также контроль за соблюдением противоэпидемических мер (использование респираторов или защитных масок) будет проводиться на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания.

Надзор за соблюдением этих требований будут осуществлять сотрудники полиции, и в случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.

Напомним, что по состоянию на 20 июля в Харькове было зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом , а на 21 июля - уже 36 заболевших.