Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.
13 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 июля составляет 148 970 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, проявите гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, ищите потайную дверцу.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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