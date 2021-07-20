20.07.2021 09:59 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.



13 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 июля составляет 148 970 человек.



Из них:

3 581 летальный случай (за последние сутки умерло 2 человека);

144 827 человек выздоровели (за сутки – 31 человек);

562 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 116 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

16 – жители Харьковского района (в том числе 13 харьковчан);

2 – Богодуховского;

1 - Изюмского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».