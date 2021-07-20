20.07.2021 09:32 Рита Парфенова

Срочный сбор средств: юной харьковчанке с поражением легких нужно лечение за границей

Четырехлетняя Виктория Романенко борется с редким наследственным заболеванием.



// РЕДПОСТ

У Виктории Рандю Ослера Вебера, девочка единственная в Украине с такой патологией легкий, рассказала РЕДПОСТ ее мама Анна.



«О том, что болеет дочь, мы узнали 20 ноября 2019 года, до этого времени мы даже и не подозревали, что у неё есть проблемы. Вика жила и развивалась, как все обычные детки. Но дальше случилось самое страшное. Вику в срочном порядке госпитализировали в больницу на операцию - уровень сатурации уже был 82%. У нее началось легочное кровотечение, врачи боролись за ее жизнь долгих 4,5 часа. После операции хирург сказал - мы сделали все возможное, чтобы спасти вашего ребенка, больше ничего сделать невозможно, увы в вашем случае медицина бессильна, у вас очень большое поражение лёгких мольформациями - 15%. Я тогда спросила у врача, что нам дальше делать, как жить, он мне ответил: «Живите, сколько Бог даст», – рассказала она.



Но семья не опускала руки. Документы с диагнозом Виктории рассылались в клиники за границей, многие отказали, некоторые честно признавались, что некомпетентны в этом заболевании.



Сейчас одна клиника в Израиле готова принять Викторию, там есть специалисты по заболеванию Рандю Ослера Вебера. Девочку нужно везти срочно, для спасения жизни Виктории важен каждый день.



Для обследование и лечения за границей нужно 32 тыячи долларов, собрать такую сумму родные Виктории не в состоянии, поэтому обращаются с просьбой помочь спасти дочери жизнь.



Реквизиты для помощи Виктории:

В назначении пишите помощь Романенко Виктории.



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