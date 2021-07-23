Legal English: подборка ресурсов для юристов, изучающих английский

Подборка ресурсов для изучающих Legal English. Тематические учебники, Youtube-каналы и подкасты для юристов. Чем дополнить обучение на профильных курсах.
Профильный английский помогает работникам сферы юриспруденции не только во время работы или стажировки за границей. Хорошее знание иностранного дает возможность всегда оставаться в курсе последних новостей из отрасли, читать профильную литературу и блоги, посещать конференции, работать с документацией на английском, общаться с зарубежные коллегами, предоставлять эффективную помощь иностранным клиентам. Подтянуть общие и улучшить профильные знания языка можно на нашем специализированном курсе английского для юристов.
Эффективное обучение включает в себя пополнение словарного запаса профильными словами и выражениями, аудирование, практику разговорной речи, изучение необходимой грамматики. Здесь мы составили для вас большую подборку английских слов и выражений для юристов, в дополнение хотим поделиться тематическими ресурсами для улучшения знаний и быстрого продвижения в обучении.
Для улучшения профильного английского необходимо регулярно пополнять словарный запас и практиковать восприятие иностранной речи на слух, навыки письма и говорения. В этом могут помочь специализированные профильные учебники, например:
Обучение на специализированных курсах помогает студентам и практикующим юристам улучшить общий и профильный английский
В дополнение к учебникам пополнять словарный запас профильными выражениями можно при помощи тематических Youtube-каналов:
Чтобы улучшить восприятие английского на слух, добавьте в свое обучение прослушивание подкастов. Кроме того, это возможность познакомиться с современными практиками и интересными делами, узнать актуальные новости, послушать интервью лидеров отрасли. Например:
Выберите интересный и эффективный для вас формат дополнительного изучения языка, чтобы ускорить свой процесс обучения на профильных курсах иностранного для юристов.
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