20.07.2021 08:51 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 20 июля. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 20 июля.



Киевский район:

ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), ул. Глебовская (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с), ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Большая Даниловская (ч/с), ул. Барнаульская (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Бедного (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), ул. Астраханская (ч/с), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №2) до 20:00 20 июля.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №4) до 17:00 20 июля.; пр. Тракторостроителей, 105 (п. №6) до 20:00 20 июля.



Немышлянский район:

ул. Ковтуна, 48/13 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 20 июля.; ул. Амосова, 9 (п. №5) до 20:00 20 июля.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), ул. Маршала Конева, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 20 июля.



Основянский район:

шоссе Мерефянское, 24 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 176 (кор. №8) до 17:00 20 июля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 28-а (п. №4, стояк) до 17:00 20 июля.



Холодногорский район:

ул. Вакуловская (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с) до 20:00 20 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 78-а (стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 47 (стояк), ул. Клочковская, 150-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк) до 20:00 20 июля.

Напомним, 19 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.