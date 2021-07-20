Обновлена карта грязных пляжей Харькова: где нашли вирус гепатита А

В водоемах Харьковщины нашли вирус гепатита А и ротавирус.
Специалисты провели очередные вирусологические исследования проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
Результаты показали наличие антигенов ротавирусов в воде в пределах зоны купания Петренковского водохранилища в Харькове, на пруду Копань в Богодухове и в реке Уды в Золочеве. Кроме того, Уды в пгт Золочев также обнаружены антигены вирусов гепатита А.
По-прежнему наблюдается превышение нормативного содержания лактозоположительных кишечных палочек в пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, гидропарке «Удянского», Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, на реке Берестовой в городе Краснограде и на пруду пляжа Комсомольский вблизи пгт Кегичевка.
Специалисты настоятельно не рекомендуют купаться в этих водоемах.
При повторных исследованиях воды акватории пляжей на реке Берестовой в пгт Зачепиловка и в Краснограде возбудитель ротавирусной инфекции не обнаружен.
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
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