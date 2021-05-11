В Харькове разрешили купаться в шести водоемах

С целью подготовки мест массового отдыха населения Харькова возле водоемов проведено выездное заседание специалистов Госпродпотребслужбы и постоянной комиссии Харьковского горсовета по вопросам экологической политики.
На территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов, а именно:
- Журавлевский и Удянский гидропарки;
- Основянский и Алексеевский лугопарки;
- Безлюдовский и Петренковский водоемы.
По результатам работы комиссии всем субъектам хозяйствования и ответственным лицам предоставлены предложения по устранению недостатков и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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