В парках и скверах Харькова из-за непогоды упало пять деревьев (ВИДЕО)

Пять деревьев и четыре крупные ветки упали 8-10 мая на объектах зеленого хозяйства Харькова из-за сильного ветра.
Такую информацию по состоянию на 8:30 предоставили в Управлении экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Деревья и ветки упали по таким адресам:
- Шевченковский район: зеленая зона сквера 23 Августа (дерево), зеленая зона сквера 23 Августа (ветка) и проезжая часть по ул. Тринклера, 6 (ветка);
- Холодногорский район: промзона на ул. Беркоса, 15-17 (дерево);
- Основянский район: зеленая зона в Детском парке (дерево);
- Немышлянский район: зеленая зона на пр. Московском (две ветки);
- Московский район: зеленая зона сквера ДК ХЭМЗ (дерево) и дорога по ул. Светлой, 49 (дерево).
Все деревья будут распилены и вывезены.
Также в ГУ ГСЧС сообщили, что спасатели убирали поваленные ветки деревьев в Харькове. Они падали на линии электропередач и трамвайные пути. В частности спасатели работали по адресам: ул. Ньютона, 3 и 5, ул. Свистуна, 12 и ул. Кошкина, 2. С помощью бензопил деревья, упавшие на проезжую часть дороги, были быстро распиленные и убраны.
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