ДТП: на ХТЗ столкнулись два Ford’a

Авария произошла около десяти часов вечера 9 мая.
Как сообщили патрульные, на улице Рыбалко 50/3 водитель Ford Sierra нарушил п. 16.11 ПДД и допустил столкновение с автомобилем Ford Fiesta.
На водителя Ford Sierra патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.
Материалы будут переданы в суд.
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