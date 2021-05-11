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11.05.2021  10:02   

ДТП: на ХТЗ столкнулись два Ford’a

Авария произошла около десяти часов вечера 9 мая.

Как сообщили патрульные, на улице Рыбалко 50/3 водитель Ford Sierra нарушил п. 16.11 ПДД и допустил столкновение с автомобилем Ford Fiesta.

На водителя Ford Sierra патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.

Материалы будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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