Ночью в частном дворе сгорел новенький автомобиль (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.
11 мая в 1:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном дворе по ул. Севастопольской, 109.
Два оперативных отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части немедленно прибыли на место вызова. На момент их прибытия горел автомобиль "Mitsubishi Outlander", 2020 года выпуска. Площадь пожара составила более 4 кв. м.
Авто стояло возле жилого дома, которому также угрожал огонь. Спасатели приняли незамедлительные меры по тушению пожара и защиты жилья.
В 1:27 они локализовали пожар и в 1:56 полностью ликвидировали его. Дом был спасен.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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