В Харькове – 173 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 11 мая

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.
173 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 мая составляет 140 770 человек.
Из них:
– 2930 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);
– 116 670 человек выздоровели (за сутки – 750 человек).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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