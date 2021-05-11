Начались летние отключения горячей воды: ХТС назвали адреса

КП «Харьковские тепловые сети» сообщило об отключении горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону.
Ремонтные работы начнутся в Основянском, Шевченковском, Слободском, Индустриальном, Новобоварском и Киевском районах.
Согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта выводится в ремонт для гидравлических испытаний и ремонта:
в Основянском районе
с 8.00 11 мая до 16.00 11 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-64 с отключением горячего водоснабжения на 44 жилых домов, 3 детских учреждений, 1 школы, ограниченных: ул. Грушевского, ул. Макеевской, пр. Гагарина, ул. Редина, ул. Оболонской.
с 8.00 11 мая до 17.00 10 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-66 с отключением горячего водоснабжения на 41 жилой дом, 2 детских заведений, 2 школ, ограниченных пр. Гагарина, Гимназической набережной, ул. Чугуевской, ул. Гольдберговской.
с 8.00 11 мая до 17.00 10 июня выводится в ремонт участок тепломагистраль ТМ-16 с отключением горячего водоснабжения на 10 жилых домов, 2 детских заведений, 1 школы, ограниченных: ул. Москалевской, ул. Воскресенской.
с 8.00 11 мая до 17.00 10 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 2 жилых домов, 1 лечебное учреждение, ограниченных пр. Гагарина.
в Шевченковском районе
с 8.00 11 мая до 17.00 14 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-42 с отключением горячего водоснабжения на 127 жилых домов, 2 лечебных заведений, 4 детских учреждений, 5 школ, ограниченных: ул. Шекспира, ул. Клочковской, ул. Деревянко, ул. Балакирева.
в Слободском районе
с 8.00 11 мая до 17.00 29 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-62 с отключением горячего водоснабжения на 12 жилых домов, ограниченных: ул. Костычева, ул. Зерновой, ул. Морозова.
с 8.00 11 мая до 17.00 11 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-64 с отключением горячего водоснабжения на 77 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 школы, ограниченных пр. Гагарина, ул. Манюшко, ул. Костычева.
с 8.00 11 мая до 17.00 22 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-66 с отключением горячего водоснабжения на 11 жилых домов, 1 детское учреждение, ограниченных пр. Гагарина.
в Индустриальном районе
с 8.00 12 мая до 20-00 16 июня выводится в ремонт участок тепломагистральи ТМ-37 с отключением горячего водоснабжения на 52 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 1 детский заведений, 3 школ, ограниченных: ул. Роганской, ул. Плиточной, ул. Л.Пастера, ул. С.Грицевца.
с 8.00 11 мая до 17.00 11 июня выводится в ремонт участок тепломагистраль ТМ-39 с отключением горячего водоснабжения на 32 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 1 детское учреждение, 1 школы, ограниченных: ул. Большой Кольцевой, бул. С.Грицевца, ул. Тархова, ул. Ростовской.
в Новобоварском районе
с 8.00 11 мая до 17.00 10 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-16 с отключением горячего водоснабжения на 2 жилых домов, ограниченных: ул. Марьинской, 7, ул. Москалевской, 2.
в Киевском районе
с 9.00 11 мая до 18.00 20 июня выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-22,29 с отключением горячего водоснабжения на 55 жилых домов, 15 лечебное учреждение, 4 детских заведений, школ, 17 ведомства, ограниченных: ул. Матюшенко, ул. Шевченко, ул. Студенческой, пер. Студенческим, ул. Лермонтовской, ул. Чайковского, ул. Пушкинской, ул. Труфанова, ул. Потебни, пер. Театральным, ул. Садовой, ул. Дарвина, ул. Гуданова, ул. Искусств, ул. Я. Мудрого, ул. Гаршина, ул. Чернышевской, ул. Костомаровской, ул. Алчевских, ул. Сумской, ул. Свободы, ул. Мироносицкой, ул. Максимилиановской.
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