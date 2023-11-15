15.11.2023 18:33 Дмитро Колонєй
Видалення аварійного дерева перекриє рух харківських тролейбусів на Новій Баварії
Як зміниться курсування тролейбусів поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, рух тролейбусів на пр. Ново-Баварському, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Китаєнка, буде припинений з 9:00 до 11:00 16 листопада 2023 року, що пов’язано з проведенням СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення аварійного дерева.
Тролейбус №27курсуватиме так:
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№27: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - бул. Гончарівський - вул. Маліновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Спартаківський - майдан Конституції (у зворотному напрямку: майдан Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська) - пл. Благовіщенська – вул. Коцарська - вул. Маліновського - бул. Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «Пр. Дзюби».
Тролейбус №11:
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